Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

Шойгу: наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наиболее напряженная обстановка на передовой сложилась на Запорожском направлении, поскольку командование ВСУ перебросило в этот район стратегические резервы, подготовленные в странах НАТО.

“Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов”, — сказал Шойгу на селекторном совещании 5 сентября.

При этом, отметил Шойгу, противник не может пробить даже первую линию обороны ВС России и с начала широкомасштабного наступления потерял более 66 тысяч военнослужащих и наемников, из-за чего в отчаянной попытке показать Западу какие-либо успехи начал наносить удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, называя это военными победами.