Глава Кузбасса Сергей Цивилев и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве логистического центра

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе на территории опережающего развития «Юрга» появится крупный логистический центр Wildberries. Соглашение о его строительстве подписали губернатор региона Сергей Цивилев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Складской комплекс будет заниматься хранением и транспортировкой товаров. Wildberries собирается инвестировать в строительство 7,6 млрд руб.

«Мы давно сотрудничаем с Wildberries, на Петербургском экономическом форуме в 2021 году заключили меморандум о расширении совместных проектов. Компания входит в число резидентов территории опережающего развития «Юрга», будет пользоваться особым режимом налогообложения и облегченными правилами ведения предпринимательской деятельность. Наше взаимодействие прежде всего даст социальный эффект, ведь проект позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест», - рассказал Сергей Цивилев.

На платформе Wildberries зарегистрировано более 8 тысяч предпринимателей из Кузбасса. С начала 2023 года их продажи выросли вдвое.