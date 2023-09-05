Экономист рассказал о курсе рубля в сентябре 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя в беседе с Lenta.ru снижение рубля по отношению к доллару на протяжении нескольких месяцев, заявил, что данная тенденция продолжится.

Беляев уточнил, что соотношение валют зависит от общего состояния экономик, которая, по его словам, на данный момент некризисная, а статистические успехи обусловлены работой военно-промышленного комплекса (ВПК) и реализацией бюджетных программ. Тем не менее, как он отметил, экономика находится в выжидательной позиции.

«В это же время в США преодолели свои кризисные моменты. Нельзя сказать, что они беспроблемно развиваются и движутся вперед. Тем не менее там экономика более живенько работает, чем наша. Это и определяет то, что курс рубля постепенно и медленно снижается», - добавил он, отметив, что в конце сентября этого доллар может стоить 97 – 98 рублей.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев рассказал «Известиям», что поддержку рублю могут оказать несколько факторов, среди которых рост нефтяных цен, а также позитивные отчеты по деловой активности страны за прошлый месяц.

Американский экономист Ричард Вольф рассказал, как Россия устояла под санкциями. Как писал «Царьград», эксперт указал на то, что подавляющее большинство стран продолжили сотрудничать с Москвой в сфере торговли, решив придерживаться нейтралитета.