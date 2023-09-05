Эрдоган: в ООН предложили способ вернуть Россию в зерновую сделку без SWIFT Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил способ посредничества для России в случае возвращения к зерновой сделке, при котором Москва не будет напрямую подключена к SWIFT. Об этом турецкий лидер сообщил во время возвращения из Сочи, после переговоров с Владимиром Путиным.

«Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества, который не будет прямым подключением к SWIFT, как хотят русские, а будет производным от транзакции через SWIFT», - заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, у России сейчас есть два основных условия возвращения к зерновой сделке, и одно из них - возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT. В настоящее время банк отключён от системы из-за западных санкций против Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин назвал главное условие возвращения России к зерновой сделке.