В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на бывшего главу таможенного комитета

В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на бывшего главу таможни Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.

“Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона.” — уточнили в телеграм-канале “Следкома”.

Отмечается, что задержанная призналась в содеянном. На данный момент следователи уже завершили изучение места происшествия и допросили свидетелей, а также изъяли необходимые улики для проведения экспертиз.

Напомним, в результате покушения на жизнь Афанасьевского пострадал как он, так и его сын. В данный момент они оба находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.