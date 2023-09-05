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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 10:31

В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на бывшего главу таможенного комитета

Задержанная призналась в содеянном
Сергей ЧИКОВ
В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на бывшего главу таможни

В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на бывшего главу таможни

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.

“Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие, после активации телефона.” — уточнили в телеграм-канале “Следкома”.

Отмечается, что задержанная призналась в содеянном. На данный момент следователи уже завершили изучение места происшествия и допросили свидетелей, а также изъяли необходимые улики для проведения экспертиз.

Напомним, в результате покушения на жизнь Афанасьевского пострадал как он, так и его сын. В данный момент они оба находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.