Названы главные боевые преимущества истребителя Су-34

Депутат Спиридонов назвал скрытность одним из главных преимуществ Су-34 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в беседе с Lenta.ru заявил, что российский истребитель Су-34 считается наиболее современной моделью боевых самолетов, являясь многофункциональным и обладая скрытностью, которую парламентарий назвал основным преимуществом перед авиацией противника.

Спиридонов обратил внимание на композитные материалы самолеты, обладающие высокой радиолокационной скрытностью, отметив также и сверхзвуковую скорость, которая делает истрибетель неуязвимым для вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Су-34 может использовать широчайший арсенал вооружения. Он способен нести различное ракетно-бомбовое вооружение, что позволяет ему эффективно ликвидировать практически любые цели как на суше, так и на море», - добавил парламентарий.

Истребитель Су-34 в ходе спецоперации применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Как сообщали «Известия», первый экипаж, успешно выполнивший такую задачу, был представлен к госнаградам.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что истребители F-16 значительно уступает по своим характеристикам российским Су-34, а также Су-30 и Су-35.