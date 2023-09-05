Пассажирский Airbus экстренно сел в аэропорту «Шереметьево» Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажирский самолёт Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево», в Москве, из-за проблем в работе одного из двигателей. С первого раза приземлиться не удалось - пилотам пришлось уводить судно на повторный круг, чтобы опуститься на полосу без проблем, о чём сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах.

«А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблемы с работой первого двигателя», - говорится в сообщении.

Несмотря на трудности при приземлении, пилоты справились со своей задачей отлично - самолёт оказался на посадочной полосе без происшествий, посадка вышла мягкой, никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU сообщил, что летевший в Москву из Владивостока самолёт экстренно приземлился в Красноярске.