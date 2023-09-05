Экс-разведчик Риттер: Россия способна освободить Одессу и Харьков Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российским войскам под силу взять под контроль Одессу и Харьков, если появится такая необходимость.

“Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт, <...> он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков”, — написал экс-разведчик в статье для RT.

Риттер добавил, что президент России Владимир Путин четко обозначил цели спецоперации и неизбежно добьется их, а также не настроен на переговоры ради переговоров, поскольку киевский режим даже при помощи союзников не сможет помешать Москве добиться своих целей.

“Чем дольше Киев — и его западные партнеры — будет затягивать этот конфликт, тем больше пострадает Украина”, — предупредил разведчик.

Напомним, ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон также отмечал, что киевский режим рискует потерять Харьков и Одессу, если продолжит отказываться от мирных переговоров с Москвой.

Тем временем Украина продолжает широкомасштабное наступление, однако за три месяца не достигла никаких успехов, потеряв в безуспешных попытках прорыва обороны российских войск более 66 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники.