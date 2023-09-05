«Они изношены»: в Бельгии рассказали о состоянии F-16, обещанных Украине Фото: REUTERS

Поставка готовящихся к списанию истребителей F-16 в Бельгии на Украину невозможна, поскольку они создают угрозу жизни пилотов. Такое заявление сделал начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в беседе с изданием De Standaard.

— Дело не в том, что мы не хотим этого делать, но когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать, — отметил генерал.

Гетинк сравнил подобную инициативу с поставкой просроченных лекарств в Африку. Также генерал подчеркнул, что Бельгия уже поставила Украине бронемашины Lynx и прочее вооружение.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не способны изменить ситуацию в конфликте на Украине, а также будут крайне уязвимы перед российской системой противовоздушной обороны.