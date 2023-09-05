"Стучался в двери, бил посуду": пьяный Алексей Панин задержан в Эстонии

Полиция Эстонии отправила буйного Панина в вытрезвитель Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский актер Алексей Панин задержан в Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал "Абзац" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что полиция Эстонии задержала Панина в пьяном виде. В сеть просочились кадры, как актера ведут в наручниках к авто. Его доставили в местный вытрезвитель.

Сообщается, что Панин устроил пьяный дебош в Эстонии: он ломился в двери к соседям, думая, что находится в отеле, а позже стал бить посуду.

Ранее KP.RU сообщил, что, по сведениям журналиста Отара Кушанашвили, Панин находится в предлетальном состоянии из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков.