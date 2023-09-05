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НовостиВ мире5 сентября 2023 11:46

Власти КНР выделят ещё более 27 млн долларов на борьбу со стихийными бедствиями

Также эти деньги пойдут на ликвидацию последствий буйства природы
Сергей КУДРИН
Власти КНР выделят ещё более 27 млн долларов на борьбу со стихийными бедствиями

Власти КНР выделят ещё более 27 млн долларов на борьбу со стихийными бедствиями

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая выделят дополнительно 200 млн юаней, более 27 млн долларов, на меры противостояния стихийным бедствиям, и ликвидацию их последствий. Это особенно актуально в связи с участившимися тропическими штормами, один из которых начался во вторник, 5 сентября 2023 года, сообщает Центральное телевидение Китая.

Выделенные дополнительно средства пойдут, прежде всего, на организацию эвакуаций населения из подтопленных районов, иные спасательные операции и ликвидацию последствий наводнений.

Ранее KP.RU сообщил, что 86 человек пострадали в Китае из-за последнего тайфуна «Саола».