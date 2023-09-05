Власти КНР выделят ещё более 27 млн долларов на борьбу со стихийными бедствиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая выделят дополнительно 200 млн юаней, более 27 млн долларов, на меры противостояния стихийным бедствиям, и ликвидацию их последствий. Это особенно актуально в связи с участившимися тропическими штормами, один из которых начался во вторник, 5 сентября 2023 года, сообщает Центральное телевидение Китая.

Выделенные дополнительно средства пойдут, прежде всего, на организацию эвакуаций населения из подтопленных районов, иные спасательные операции и ликвидацию последствий наводнений.

Ранее KP.RU сообщил, что 86 человек пострадали в Китае из-за последнего тайфуна «Саола».