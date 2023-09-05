Bihus: Минобороны Украины получило один беспилотник вместо оплаченных 55 Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Украинское Министерство обороны заплатило фирме, связанной с бывшим депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом, почти 18 тысяч долларов за поставку 55 беспилотников HAWK, но получило в срок только один дрон. Об этом рассказали в издании Bihus.info.

— В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов гривен аванса. Контракт на 807 миллионов гривен подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата, — рассказали в издании.

В ходе расследования украинских журналистов выяснилось, что подрядчик поставил Минобороны четыре беспилотника, однако три из них вернули на доработку. Ведомство приняло решение отсрочить поставку до октября.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил решение президента Владимира Зеленского об укреплении обороны на Харьковском направлении не спасением жизней бойцов, а желанием отмыть деньги.