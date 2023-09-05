В Госдуме рассмотрят проект о возвращении перехода на летнее время

Комитет ГД рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Комитета палаты по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что профильный комитет Госдумы РФ рассмотрит проект закона о переходе на летнее время.

"Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", - цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение в июне. Предполагается, что начиная с весны 2024 года стрелки будут переводиться на один час вперед в период с марта по октябрь.

Ранее KP.RU писал о том, что в апреле 2023 года Правительство РФ не поддержало проект Матвеева о переводе стрелок часов на летнее время из-за того, что в материалах к закону не было информации об объемах и источниках финансирования, а также о необходимых технологиях.

Отметим, что начиная с осени 2011 года в России живут по постоянному зимнему времени.