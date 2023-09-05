Американский ветеран Дрейвен: США усилили Россию, оказывая помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен заявил, что антироссийская политика Запада и спровоцированный им конфликт на Украине только укрепили Россию и сыграли на руку президенту Владимиру Путину.

“Развязав конфликт на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле”, — отметил военный у себя в соцсетях.

По мнению Дрейвена, антироссийские санкции также благоприятно отразились на экономике России, серьезно укрепив ее. При этом, поддержка нацистского режима на Украине западными союзниками в очередной раз напомнила россиянам о важности их прошлого.

“Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад,” — иронизировал Дрейвен.

Ранее ветеран отмечал, что у киевского режима нет шансов на победу в противостоянии с Россией, а также призывал украинских солдат бросать оружие или переходить на сторону российской армии.