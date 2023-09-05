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НовостиПолитика5 сентября 2023 12:41

Минобороны: средства ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган"

Российские средства РЭБ уничтожили и подавили 33 украинских БПЛА
Юлия ВАСИЛЬЕВА
За сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ не раз отрабатывали боевые задачи.

За сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ не раз отрабатывали боевые задачи.

Фото: Александр КОЦ

Российское министерство обороны во вторник, 5 августа, сообщило о том, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган".

Кроме того, по информации Минобороны, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 33 беспилотника со стороны ВСУ.

Также в военном ведомстве сообщили, что 5 сентября киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку с помощью дронов. Российская система ПВО уничтожила БПЛА над Крымом.