Минобороны: средства ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган"

За сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ не раз отрабатывали боевые задачи.
Фото: Александр КОЦ
Российское министерство обороны во вторник, 5 августа, сообщило о том, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган".
Кроме того, по информации Минобороны, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 33 беспилотника со стороны ВСУ.
Также в военном ведомстве сообщили, что 5 сентября киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку с помощью дронов. Российская система ПВО уничтожила БПЛА над Крымом.