За сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ не раз отрабатывали боевые задачи. Фото: Александр КОЦ

Российское министерство обороны во вторник, 5 августа, сообщило о том, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган".

Кроме того, по информации Минобороны, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 33 беспилотника со стороны ВСУ.

Также в военном ведомстве сообщили, что 5 сентября киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку с помощью дронов. Российская система ПВО уничтожила БПЛА над Крымом.