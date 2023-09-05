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НовостиПолитика5 сентября 2023 12:46

Песков: Путин и Си Цзиньпин не согласовывали между собой решения не ехать на G20

Президент РФ и председатель КНР принимали решения исходя из своих графиков
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин и Си Цзиньпин не координировали между собой решения не ехать на G20

Путин и Си Цзиньпин не координировали между собой решения не ехать на G20

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не согласовывали между собой решения не ехать в Индию на саммит стран лидеров G20. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента сказал, что Путин и Си Цзиньпин принимали решения пропустить саммит "Большой двадцатки" исходя из собственных графиков.

Напомним, российский и китайский лидеры решили не приезжать в Нью-Дели на саммит стран G20, который состоится с 9 по 10 сентября. Делегацию России в Индии возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а КНР - премьер Госсовета Ли Цян.

Ранее KP.RU рассказал, как Си Цзиньпин своим решением не ехать на G20 утер нос американскому президенту Джо Байдену.