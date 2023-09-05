МТС Банк повысил ставки по накопительному МТС Счету до 11% годовых на остаток

Максимальная ставка увеличена с 7% до 10,5% годовых и начисляется на сумму остатка на «МТС Счете» до одного миллиона рублей включительно при условии покупок от 10 тысяч рублей ежемесячно по всем дебетовым картам клиента. Для зарплатных клиентов МТС Банка ставка 10,5% годовых действует без дополнительных условий.

Для владельцев пакетов услуг Премиум и Private предусмотрены улучшенные условия по накопительному счету. При сумме покупок по дебетовым картам от 50 тысяч рублей в месяц максимальная ставка увеличена с 7,5% до 11% годовых и будет начисляться на сумму остатка на счете до 1,5 миллионов рублей включительно для Премиум и до 4 миллионов рублей включительно для Private.

На сумму остатка по счету свыше одного, полтора и четырех миллионов рублей, а также при невыполнении критерия по обороту действует базовая ставка — 3% годовых.

Для новых клиентов, ранее не открывавших накопительные счета в МТС Банке, в первые два месяца после открытия накопительного «МТС Счета» действует максимальная ставка на ежедневный остаток вне зависимости от суммы оборота по карте в размере 10,5% годовых, для новых владельцев пакетов Премиум и Private – 11% годовых.

МТС Банк начисляет проценты на ежедневный остаток и осуществляет выплату процентов на счет клиента в конце месяца. Минимальная и максимальная суммы не ограничены, пополнение счета доступно владельцу без ограничений. Частичное снятие денежных средств со счета предусмотрено в пределах остатка на счете.

Ранее МТС Банк повысил ставки по универсальному вкладу-конструктору «МТС Вклад». Максимальная доходность составляет 11,3% годовых по вкладу срочностью 91 день при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства клиентов по вкладу на 91 день имеется возможность получить проценты в дату открытия вклада. Для граждан пенсионного возраста и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка размере 0,2 п.п. к базовой ставке.

Предоставлено пресс-службой МТС Банка.