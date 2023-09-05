Картаполов назвал фейком поддельный приказ о дополнительной мобилизации в РФ

Картаполов назвал фейком "приказ Минобороны" о проведении в РФ дополнительной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в соцсетях документ с якобы приказом Минобороны РФ о "дополнительной мобилизации".

“Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание”, — сказал ТАСС Картаполов.

Картаполов подчеркнул, что необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет, поскольку набор на службу по контракту полностью покрывает потребности российских войск в зоне спецоперации.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2023 года на службу в Вооруженных силах России поступило уже более 280 тысяч человек.

В свою очередь сайт KP.RU уже разобрался, что выдает в фейковом документе очевидную подделку и кого на самом деле пугают украинские паблики.

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