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НовостиПолитика5 сентября 2023 12:57

Путин: важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Путин заявил, что все участники СВО должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин: важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Путин: важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" заявил, что все без исключения участники спецоперации должны обладать равными правами.

По словам главы государства, всем участникам СВО (кадровым военным, добровольцам, контрактникам, мобилизованным, правоохранителям) необходимо предоставить равные права.

"Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам спецоперации льготами и мерами поддержки", - заявил Путин.

Ранее российский президент в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства заявил, что это была не пробуксовка, а провал.