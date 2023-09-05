Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике

Путин заявил о русофобии в Прибалтике и на Украине Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания российского организационного комитета "Победа" во вторник, 5 сентября заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

"История стала использоваться как инструмент в борьбе, сейчас история перевирается в угоду политики в Европе, где некоторым напрочь отшибло память", - сказал глава российского государства.

Ранее Путин заявил о том, что русофобские настроения и санкционная политика вычеркнула Запад из популярных направлений для российских граждан.