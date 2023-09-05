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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:19

Владимир Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России

Соответствующие поручения будут даны по итогам заседания оргкомитета "Победа"
Сергей ЧИКОВ
Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России

Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания национального центра исторической памяти. Он напомнил, что создание подобного центра неоднократно предлагалось ранее и по итогам заседания Российского организационного комитета “Победа” будут даны соответствующие указы.

"Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр", — добавил президент.

Напомним, недавно президент в ходе открытого урока “Разговоры о важном” вспомнил своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну и заявил, что именно благодаря народу Россия является непобедимой.