"Дебоширил на улице, попал в вытрезвитель": Панину может грозить депортация из Эстонии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актера Алексея Панина могут депортировать из Эстонии в Россию. Причина – дебош, устроенный скандальной знаменитостью. Такое мнение высказала юрист Екатерина Нечаева.

Она отметила, что в странах Евросоюза за нарушение общественного порядка предусмотрена депортация. В законах прописана такая возможность. Так что не исключено, что артиста могут выслать.

- При возвращении в РФ Панин может быть задержан и осужден по статье 280 Уголовного кодекса РФ, поскольку ранее допускал соответствующие высказывания, - прокомментировала Нечаева Lenta.ru.

Но, учитывая личность актера и то, что он выступает против России, возможно, в отношении него не будут применять данную меру.

Напомним, Алексей Панина был задержан в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Ночью он зашел в чужой дом, перепутав его со своим отелем. После бил посуду и ругался. В итоге попал в вытрезвитель. Сейчас его судьба решается.

В России с начала мая актер в розыске за оправдание терроризма после взрыва на Крымском мосту.