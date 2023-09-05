Новак: Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Новак: РФ продлит сокращение экспорта нефти на 300 тыс баррелей до конца года Фото: REUTERS

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

Вице-премьер отметил, что данное решение было согласовано с партнерами по ОПЕК+ и предназначено для стабилизации баланса спроса и предложения на рынке.

Новак отметил, что объемы сокращения добычи нефти в России теперь будут пересматриваться каждый месяц исходя из ситуации на мировом рынке.

Напомним, добровольное сокращение поставок нефти используется поставщиками для корректировки биржевых цен на топливо и в апреле 2023 года участники ОПЕК+ уже сокращали добычу нефти для стабилизации цен на рынке.