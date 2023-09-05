Историк прокомментировала планы Индии переименоваться в Бхарат

Эксперт считает, что переименование нужно для объединения индуистского населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Индии планируют переименовать государство в Бхарат, чтобы избавиться от ассоциаций с периодом британского колониализма, об этом RT сообщила доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

- Суть (переименования) представляется в желании найти идеологию, которая могла бы сплотить население, - считает историк.

Ванина уточнила, что Бхарат — имя древнего царя, о котором идёт речь в эпосе «Махабхарата».

- Это является логической частью политики правящей партии по возвращению к древнеиндийским, индусским корням. Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, - отметила доктор наук.

При этом, по словам Ваниной, «сплачивая население на основе одной религии и культуры, власть теряет остальных».

Ранее телеканал «360» сообщил, что власти Индии объявили о намерении вернуть стране название Бхарат. Именно так государство называется на хинди. Резолюцию о смене названия страны планируют внести на рассмотрение во время специальной сессии парламента. Она пройдет с 18 по 22 сентября.

По данным «Пятого канала», официальные приглашения от президента Индии на ужин после саммита G20 уже отправлены под именем «президента Бхарата». Мероприятие пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.