Business Insider: власти США разочарованы боевой тактикой Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские чиновники всё больше и больше разочаровываются в том, как Украина ведёт боевые действия. По мнению Вашингтона, ВСУ должны сосредоточить все силы на одном направлении, и не считаться с потерями живой силы. Об этом написала обозреватель Business Insider София Анкель.

«Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придётся нести большие потери», - заявляет Анкель.

Также обозреватель считает, что раз в США начались такие разговоры и недовольства Киевом - вскоре может сократиться и военная поддержка Украины в целом, из-за чего всё украинское наступление окажется на грани скорейшего завершения. Анкель уверена, что приближается время, когда Вашингтон будет стоять перед вопросом о начале мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ потеряли более 66 тыс. человек во время попыток своего наступления.