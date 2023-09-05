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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:25

Звездный состав балетной труппы Большого театра приехал в Пятигорск

Зрители увидели ведущие номера из всемирно известных постановок
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Труппа Большого театра выступила на Осеннем культурном марафоне Пятигорска

Труппа Большого театра выступила на Осеннем культурном марафоне Пятигорска

Фото: СОЦСЕТИ

В Пятигорске открылся Осенний культурный марафон. Ярким завершением первого дня стало выступление звездного состава балетной труппы Большого театра. На сцену концертного зала «Камертон» вышли народная артистка России Светлана Захарова и народная артистка Северной Осетии Анастасия Сташкевич, а также Артемий Беляков, Мария Виноградова, Кристина Кретова, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, Алексей Путинцев, Игорь Цвирко.

Зрители увидели ведущие номера из известных на весь мир балетов, таких как «Щелкунчик», «Княжна Мэри», «Кармен» и, конечно же, «Лебединое озеро».

- Грациозные движения, прекрасная хореография, сочетающая в себе классический русский балет и новаторство современной хореографии, световое оформление. Зрители погрузились в атмосферу волшебной сказки, - цитирует главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова Newstracker.