Губернатор Гладков: мужчина погиб при обстреле ВСУ белгородского села Козинка

Житель Белгородской области погиб во время очередного обстрела со стороны украинских неонацистов. На этот раз ВСУ обстреляли посёлок Козинка, в Грайворонском городском округе, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», - написал губернатор.

Ещё одна женщина получила минно-осколочные раны бёдер, её уже доставили в больницу.

Ранее KP.RU сообщил, что за последние сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз.