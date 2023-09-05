Построить фундамент и укрепить кровлю: как правильно выбрать теплицу для дачи

Теплица позволит собирать урожай не только летом, но и зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угощаться свежими овощами и зеленью с собственных грядок даже зимой — мечта многих дачников. Для этих целей на участке возмодят теплицу, однако, подойти к выбору конструкции нужно очень внимательно, сообщает издание «Ридус».

Начать следует с выбора формы теплицы: арочный, стреловидный парник, либо теплица — домик. Самый простой монтаж, который можно сделать своими руками, у первого варианта. Стреловидный парник обеспечивает беспрепятственный сход снега. «Домик» же позволяет выращивать высокорослые растения по всей площади. Таким образом, при выборе формы стоит ориентироваться на погоду в регионе и особенности растений, которые планируется выращивать.

Внимание стоит уделить и выбору кровли. Оптимальный материал для стационарной теплицы — сотовый поликарбонат, сообщает издание. Среди преимуществ: устойчивость к механическим повреждениям — ударам града, порывам ветра, снеговой нагрузке.

Также специалисты советуют начать строительство с фундамента. Наиболее надежный тип для теплицы — ленточный из железобетона. На ленточный фундамент можно поставить конструкцию любой массы.

Отмечается, однако, что часто у владельца возникает желание увеличить габариты парника. Если такие планы есть, то лучше выбрать сборно-разборный фундамент, который можно адаптировать под новые запросы.