СБУ завела новое уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана. Фото: EPA/PAVEL GOLOVKIN / POOL/ТАСС

Украинская служба безопасности завела новое уголовное дело в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Он подозревается в финансировании российской военной операции на Украине, сообщается в телеграм-канале СБУ.

По данным ведомства, сейчас Фридману предъявлено обвинение. Наказание предусматривает лишение свободы сроком на восемь лет и конфискацию имущества.

В ведомстве заявляют, что с февраля прошлого года через активы "Альфа-Групп", подконтрольного Фридману, бизнесмен якобы перевел порядка двух миллиардов рублей в несколько военных заводов России.

Напомним, в августе украинская прокуратура возбудила уголовное дело о выводе капитала в отношении Михаила Фридмана, бывшего совладельца Сенс-банка, который ранее работал под брендом "Альфа-банк Украина". По данному делу проходят девять человек.