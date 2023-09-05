Путин: Запад поставил во главе Украины еврея и прикрывает им героизацию нацизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что западные кураторы киевского режима поставили во главе современной Украины этнического еврея, чтобы прикрыть таким образом героизацию нацизма.

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине", — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что в основу украинского государства вложена античеловеческая сущность нацизма, и лучше всего это понимают простые граждане Израиля, о чем свидетельствуют их разговоры в интернете.

Владимир Путин и ранее отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не еврей, а позор еврейского народа, поскольку именно при нем на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты и последователи идеологии Гитлера.