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НовостиВ мире5 сентября 2023 14:25

Ермак заявил, что SAP отключит российские компании от своего софта

В рамках антироссийских санкций немецкая компания по производству софта отключит от своего ПО организации из РФ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Ермак заявил, что SAP отключит российские компании от своего софта

Ермак заявил, что SAP отключит российские компании от своего софта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что немецкая организация SAP, которая разрабатывает промышленный софт, отключит от своего программного обеспечения российские компании. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках антироссийских санкций немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Ермак отметил, что среди таких компаний есть "Российские железные дороги" (РЖД).

В августе 2023 года немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Из-за этого в некоторых ситуациях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. После этого автоконцерны BMW и Audi также приняли решение ограничить доступ к своему ПО для российских дилеров.