Ермак заявил, что SAP отключит российские компании от своего софта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что немецкая организация SAP, которая разрабатывает промышленный софт, отключит от своего программного обеспечения российские компании. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках антироссийских санкций немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Ермак отметил, что среди таких компаний есть "Российские железные дороги" (РЖД).

В августе 2023 года немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Из-за этого в некоторых ситуациях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. После этого автоконцерны BMW и Audi также приняли решение ограничить доступ к своему ПО для российских дилеров.