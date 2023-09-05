Захарова заявила о применении ВСУ австралийских дронов для ударов по российским объектам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Австралии скрывает от своих граждан факты все большего втягивания страны в конфликт на Украине.

“Правительство Э.Альбанезе, верное русофобским установкам “коллективного Запада”, с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона.” — отметила дипломат.

По словам Захаровой, киевский режим использовал для атак по территории России австралийские беспилотники, которые были предоставлены Украине якобы с целью доставки снабжения и аэроразведки.

Также она подчеркнула, что вмешательство Австралии в конфликт на Украине противоречит ее национальным интересам и многие австралийцы не согласны с политикой своих властей, из-за чего Канберре и приходится скрытно изымать из национально бюджета деньги на поддержку киевского режима и разжигание конфликта.