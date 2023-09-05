Экономист Иванова-Швец рассказала, что людям старше 80 лет увеличат пенсию осенью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, как изменится жизнь российских пенсионеров осенью.

С 1 сентября не будет проводиться общая индексации пенсий на федеральном уровне. Прибавку получат только некоторые категории граждан.

- Индексация предусмотрена только для пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет, - говорит эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для тех, кто отметил восьмидесятилетие, базовая часть страховой пенсии, вырастет, а еще каждый пенсионер получит по 7567,3 рубля.

Помимо основных выплат, опекуны или родственники данной категории граждан смогут получать дополнительные выплаты по уходу за ними.

Сумма колеблется от региона к региону, где-то составляет 1200 рублей, а в некоторых доходит до 2400 рублей. Деньги будут начисляться вместе с пенсией.

Такие выплаты по уходу положены только людям трудоспособного возраста, которые не трудоустроены официально.

Еще одна категория, у которой может измениться пенсия с сентября – это те, кто обращался за перерасчетом ранее. Остальные будут получать прежние выплаты до следующей индексации.