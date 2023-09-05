Sohu: российские бойцы поражают своей сплоченностью в противостоянии с ВСУ Фото: Александр КОЦ

Численность войск ВС РФ и их сплоченность в противостоянии с украинскими бойцами поразительны. Об этом заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu.

По его словам, скорость набора военных поражает, а количество контрактников в ВС России растет как на дрожжах. Россия укрепила свои позиции на Запорожском направлении, несмотря на то, что Киев бросил туда значительные силы.

"Генералы ВСУ собрали очень много людей в Запорожье, а ВС РФ просто отправили туда еще людей и уничтожают их технику", - отметил обозреватель.

Также по его словам, российские военнослужащие основательно укрепились на Донецком и Купянском направлениях.

Ранее российский президент в ходе заседания российского оргкомитета “Победа” заявил, что войска ВС РФ в ходе спецоперации сражаются с нацистами и их последователями, а украинский народ не является врагом для России.