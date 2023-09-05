Орнитолог рассказал, какая еда является отравой для птиц

Не всякая еда подойдет для корма птицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хлеб может стать отравой для птиц, не стоит кормить пернатых такой пищей, особенно с плесенью. Об этом «Газете.ru» сообщил орнитолог Вадим Мишин.

- Заплесневел белый хлебушек, выбрасывать жалко, птичкам отдали. Но плесень для птиц - это фактически отрава, - рассказал Мишин.

Он добавил, что, в целом, кормить птиц хлебом вредно. Лучше заменить батон на геркулес.

- Это овес, он практически безвреден, очень хороший корм для голубей, - считает орнитолог.

По данным RT, кормить хлебом не стоит и водоплавающих пернатых — их можно угощать сухим кормом для собак и кошек, где есть белки, углеводы и минеральные составляющие.

Ранее «Москва 24» сообщила, что специалисты Мосприроды заметили редкую птицу в природно-историческом парке "Москворецкий". Речь идет об урагусе сибирском. В последний раз пернатого гостя видели в столице 18 лет назад – в 2005 году. В европейской части России эта птица считается пролетно-кочующим видом. Чаще она обитает на юге Сибири от Предуралья до Дальнего Востока.