Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца года

Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года Фото: REUTERS

Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд продлил введенное в июле 2023 года добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

В статье отмечается, что план по добыче нефти установлен на уровне около девяти миллионов баррелей в сутки, однако каждый месяц решение будет пересматриваться в зависимости от обстановки на бирже.

Агентство уточнило, что Саудовская Аравия может как увеличить добычу, так и еще больше снизить ее. Продление добровольного сокращения добычи служит усилению мер предосторожности на нефтяных рынках, о которых ранее договорились страны ОПЕК+.

В свою очередь Россия в рамках данного соглашения также решила продлить добровольное сокращение добычи до конца года на 300 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что объемы сокращения также будут ежемесячно пересматриваться для сохранения баланса спроса и предложения на рынке.