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НовостиЭкономика5 сентября 2023 15:05

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца года

Объемы сокращения добычи будут пересматриваться каждый месяц
Сергей ЧИКОВ
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

Фото: REUTERS

Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд продлил введенное в июле 2023 года добровольное сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

В статье отмечается, что план по добыче нефти установлен на уровне около девяти миллионов баррелей в сутки, однако каждый месяц решение будет пересматриваться в зависимости от обстановки на бирже.

Агентство уточнило, что Саудовская Аравия может как увеличить добычу, так и еще больше снизить ее. Продление добровольного сокращения добычи служит усилению мер предосторожности на нефтяных рынках, о которых ранее договорились страны ОПЕК+.

В свою очередь Россия в рамках данного соглашения также решила продлить добровольное сокращение добычи до конца года на 300 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что объемы сокращения также будут ежемесячно пересматриваться для сохранения баланса спроса и предложения на рынке.