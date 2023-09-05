Правозащитный центр «Белый Интернет» займется безопасностью детей в Сети

Генеральный директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

В Москве 5 сентября прошла презентация Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Учредителем новой организации выступило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Ее генеральным директором стала руководитель Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. В ходе презентации она рассказала об основных целях и задачах правозащитного центра.

«Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», - отметила Элина Сидоренко.

Одной из своих приоритетных задач организация считает обеспечение безопасности детей в Сети. По словам Сидоренко, каждый пятый ребенок (это 22% несовершеннолетних») неоднократно сталкивался с кибербуллингом. А с каждым десятым это случалось как минимум один раз. Кроме того, правозащитный центр собирается устраивать мастер-классы о цифровой безопасности в Интернете и проводить тематические тренинги.

«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций», - сообщила Сидоренко.

Еще одним направлением АНО станет совершенствование правового поля в цифровой сфере и создание юридической инфраструктуры цифровизации.

«Мы займемся разработкой стандартов безопасности в цифровой сфере, подготовкой проектов повышения цифровой грамотности и разработкой стандартов образовательных проектов в рамках уставных задач», - уточнила руководитель организации.

По ее словам, «Белый Интернет» станет открытой площадкой для выработки единой политики безопасного Интернета, на которой представители государственных и общественных организаций смогут вести экспертный диалог. Еще одна важная тема - повышение цифровых компетенций бизнеса и снижение его цифровых рисков. Элина Сидоренко подчеркнула, что бизнес сегодня все чаще становится объектом для кибератак. В первой половине 2023 года наиболее часто нападениям хакеров подвергались такие сферы, как информационные технологии (35%), промышленность (21%) и ретейл (15%). При этом банки и телеком стали реже попадать под кибератаки. Если в первом полугодии прошлого года в рейтинге атакуемых отраслей они занимали третье и четвертое места, то в 2023 году на их долю приходится не более 10% нападений.

Кроме того, организация «Белый интернет» займется работой с молодежью.

«Совместно с российскими вузами и школами мы намерены внедрить проект «Цифровые волонтеры» и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в Интернете», - сообщила Элина Сидоренко.