Что случилось за день: главные события 5 сентября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал тот факт, что Украину возглавляет этнический еврей Владимир Зеленский, который при этом насаждает и провоцирует распространение национализма и нацизма в собственной стране. По мнению Путина, находящего это отвратительным, назначением Зеленского Запад пытается скрыть героизацию нацизма на Украине.

Россия официально потребовала от Армении объяснений того, что в армянский парламент был передан на согласование Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Москва считает это недружественным шагом по отношению к себе, однако предпринимать какие-либо действия будет только тогда, когда получит ответ Еревана, и проанализирует его.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя негативную по отношении к России речь премьера Армении Никола Пашиняна, заявил о том, что Москва не собирается покидать Южный Кавказ.

Министерство обороны РФ же разоблачило очередной слух, распространяемый украинскими поборниками «информационной борьбы», опровергнув фейки о том, что в России готовится вторая волна мобилизации.

Ещё одни данные от Минобороны, но на этот раз уже об Украине, и лично от главы ведомства Сергея Шойгу. По его информации, в своих безуспешных попытках прорвать хотя бы первую линию обороны ВС РФ, украинские неонацисты потеряли уже более 66 тыс. человек.

Косвенно касается Шойгу и заявление его бывшего зятя - блогера Алексея Столярова, который прокомментировал своё расставание с дочерью министра Ксенией Шойгу. По его словам, пара осталась в хороших отношениях, и вместе воспитывает дочку Милану.

В другом же конце Евразии происходят перемены, так как Индия вознамерилась изменить англоязычное название страны, India, на традиционное Bharat, прописанное в конституции государства.