Молодая мама насмерть задавила во сне грудничка в Екатеринбурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге 26-летняя жительница случайно во сне задавила грудничка. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент, расследование дела было завершено и его направили в суд для рассмотрения по существу.

По данным инсайдера, это произошло случайно, злого умысла у девушки не было. В прокуратуре Свердловской области заявили, что выступят с заявлением только после оглашения приговора.