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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:14

Молодая мама насмерть задавила во сне грудничка в Екатеринбурге

Девушке, задавившей младенца во сне, грозит до двух лет тюрьмы
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Молодая мама насмерть задавила во сне грудничка в Екатеринбурге

Молодая мама насмерть задавила во сне грудничка в Екатеринбурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге 26-летняя жительница случайно во сне задавила грудничка. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Ей грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент, расследование дела было завершено и его направили в суд для рассмотрения по существу.

По данным инсайдера, это произошло случайно, злого умысла у девушки не было. В прокуратуре Свердловской области заявили, что выступят с заявлением только после оглашения приговора.