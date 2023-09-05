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НовостиЭкономика5 сентября 2023 15:21

Зампред ЦБ Заботкин: экономика России к концу года может вырасти на 1,5-2,5%

Инфляция в России к концу года может составить 5-6,5%
Сергей ЧИКОВ
Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики России к концу года ожидается в пределах 1,5—2,5%

Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики России к концу года ожидается в пределах 1,5—2,5%

Фото: REUTERS

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор ожидает уровень роста ВВП к концу 2023 года на уровне в 1,5 - 2,5%.

“Прогноз будем уточнять. Текущая статистика показывает - рост по итогам этого года идет ближе к верхней границе прогноза”, — сказал Заботкин при общении с журналистами.

Также он добавил годовая инфляция в России также, вероятнее всего, по итогам года приблизится к верхней границе июльского прогноза в 5-6,5%.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Российская Федерация по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.