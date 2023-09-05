Политолог Косоруков: визит Ким Чен Ына в РФ может в перспективе объединить Корею

В Пхеньяне готовятся к визиту в РФ, уверены источники Фото: Александр СЫРЦОВ

Предполагаемый визит Ким Чен Ына в Россию – очень важный шаг для признание северокорейского режима. Дело в том, что он может быть расценен как необходимость участия зарубежного государства в решении корейской проблемы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

- Визит – это признание северокорейского режима, как одного из ключевых участников решения корейской проблемы – установления единого государства на Корейском полуострове. То есть, в перспективе, речь может идти об объединении Кореи, – считает политолог.

Косоруков отметил, что Северная Корея и Россия активно работают вместе, в том числе, модернизируют производство, которое было запущено во времена СССР.

«Известия» со ссылкой на газету The New York Times сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. По данным издания, лидер Северной Кореи поездом прибудет во Владивосток, где встретится с Путиным.

Ранее KP.RU сообщил, что Ким Чен Ын впервые в истории разделенных Корей побывал в Южной, а его сосед - южнокорейский президент - в Северной. Встреча состоялась в 2018 году.