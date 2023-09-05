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НовостиЭкономика5 сентября 2023 15:35

В Центробанке сочли незначительными объемы зависших в Индии рупий

Более того, их объём постоянно снижается
Сергей КУДРИН
В Центрабонке сочли незначительными объемы зависших в Индии рупий

В Центрабонке сочли незначительными объемы зависших в Индии рупий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампред Банка России Алексей Заботкин развеял опасения и слухи насчёт «зависших» в Индии российских рупий, заявив что их объёмы незначительны, и к тому же постоянно снижаются. Об этом он сообщил во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Масштабы объемов, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объему экспорта и постепенно снижаются», - заявил Заботкин.

Ранее KP.RU сообщил, что экс-глава Минфина Михаил Задорнов назвал зависшие рупии причиной падения рубля.