СМИ: Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 6 сентября Фото: REUTERS

Украинское издание “Зеркало недели”, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что 6 сентября в Киев с рабочим визитом прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. "Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев", — сообщили в телеграм-канале издания.

В прошлый раз Блинкен посещал Киев 8 сентября 2022 года для того, чтобы “продемонстрировать поддержку Украине”.

Тем временем издание Advance заявило, что Вашингтон в скором времени может прекратить финансирование ВСУ и бросить Украину “на произвол судьбы”, поскольку киевский режим не смог ослабить Россию на поле боя, а антироссийская политика больше навредила Евросоюзу, чем Москве.