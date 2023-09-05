Армения отозвала постпреда в ОДКБ Биягова и назначила его послом в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Армении президент Ваган Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова. Теперь Биягов является послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Из указа следует, что Виктор Биягов отозван с поста постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Другим указом политик назначен послом Армении в Нидерландах, а также постпредом в Организации по запрещению химического оружия.

При этом, должность постоянного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности пока остается свободным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ запросила у Армении объяснений по ситуации с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в армянском парламенте.