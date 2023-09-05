Беспилотник ВСУ подорван в воздухе в Белгородской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники пограничной службы сбили беспилотник Украины, когда тот пытался влететь на территорию Белгородской области. Как сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА был подбит из стрелкового оружия.

«В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией», - написал губернатор.

Уточняется, что последствий на земле и пострадавших выявлено не было.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате обстрела ВСУ 5 сентября в Белгородской области погиб мужчина.