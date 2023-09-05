Депутат Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал юридически и фактически ничтожным украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма, ранее подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским.” — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Белик добавил, что Зеленский является лишь “модным пиарщиком” а не серьезным военачальником, а подобные законы нацелены лишь на отвлечение внимания от провала ВСУ на передовой.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Крым всегда был русским и вопрос о Крыме для России закрыт, несмотря на то, что Москва и Вашингтон смотрят на него по-разному.

Спустя несколько лет даже бывшие западные политики, например экс-президент Франции Николя Саркози и бывший президент США Барак Обама были вынуждены признать искренность решения жителей Крыма о вхождении в состав России.

В свою очередь бывший американский разведчик Тони Шаффер считает, что слова Зеленского о якобы способности ВСУ захватить Крым не имеют под собой оснований и делают из украинского лидера обычного “клоуна”.