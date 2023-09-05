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НовостиПолитика5 сентября 2023 16:11

Депутат Белик назвал закон Зеленского об устройстве Крыма юридически ничтожным

Депутат отметил, что глава Украины просто пытается отвлечь внимание от провалов ВСУ на поле боя
Сергей ЧИКОВ
Депутат Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным

Депутат Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным

Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал юридически и фактически ничтожным украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма, ранее подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским.” — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Белик добавил, что Зеленский является лишь “модным пиарщиком” а не серьезным военачальником, а подобные законы нацелены лишь на отвлечение внимания от провала ВСУ на передовой.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Крым всегда был русским и вопрос о Крыме для России закрыт, несмотря на то, что Москва и Вашингтон смотрят на него по-разному.

Спустя несколько лет даже бывшие западные политики, например экс-президент Франции Николя Саркози и бывший президент США Барак Обама были вынуждены признать искренность решения жителей Крыма о вхождении в состав России.

В свою очередь бывший американский разведчик Тони Шаффер считает, что слова Зеленского о якобы способности ВСУ захватить Крым не имеют под собой оснований и делают из украинского лидера обычного “клоуна”.