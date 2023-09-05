Психолог дала советы, как защитить ребенка от травли в школе

Психолог советуют чаще разговаривать с ребенком не об оценках, а об эмоциях и переживаниях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В современном мире ребенок может сталкиваться с буллингом в школе, на дополнительных занятиях и даже не выходя из дома — в интернете. Что делать родителям, чьи дети столкнулись с травлей, рассказала NEWS.ru семейный психолог Дарья Дугенцова.

- Важно вывести ребенка на разговор. Если речь идет о ребенке дошкольного возраста, то с ним можно проводить ролевую игру, - посоветовала психолог.

Также специалист отметила, что родителям стоит чаще спрашивать ребенка не об оценках, а его личной жизни.

- И не следует учить ребенка отвечать агрессией на агрессию. Куда важнее обучить его проявлять эмпатию. Ребенок поймет, что обидчик на самом деле также является жертвой чьей-то агрессии, - считает Дугенцова.

Ранее KP.RU сообщил, что родителям нужно помочь ребенку в случае травли, но попытаться для начала сделать это мирным путем - через администрацию школы. И в первую очередь нужно обратиться к учителю. Если заявление игнорируют или ответ не устраивает, можно обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних управы района, инспектору по делам несовершеннолетних, в Департамент образования и в прокуратуру.