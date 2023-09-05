Вице-спикер Крыма Бобков: закон Зеленского о разделе полуострова безумен

Новый украинский закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским в рамках так называемой декоммунизации Крыма, является самым настоящим безумием. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя агентству РИА Новости закон об административно-территориальном делении полуострова.

«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступление"», - заявил Бобков.

По словам вице-спикера, Зеленский существует в такой украинской действительности, в которой постоянно происходят территориальные изменения. От Украины уже долгое время откалываются посёлки, города, а порой и целые области. Судя по всему, считает Бобков, украинский президент просто не смог успокоиться во временную паузу, когда раскол ненадолго прекратился.

Ранее KP.RU сообщил, что депутат Белик также прокомментировал новый закон Зеленского, назвав его ничтожным с юридической точки зрения.