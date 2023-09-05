Снаряд ВСУ попал в здание детского сада в Донецке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детского сада в Куйбышевском районе на западе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, прямое попадание украинского снаряда в детский сад №191 произошло из-за обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая.

Помимо этого, после украинского удара по Кировскому району города было повреждено здание школы.

Между тем, сотрудники российской пограничной службы сбили украинский беспилотник, когда тот пытался влететь на территорию Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотный летательный аппарат подбит из стрелкового оружия. Также 5 сентября в Белгородской области во время очередного обстрела ВСУ поселка Козинка Грайворонского городского округа погиб местный житель.