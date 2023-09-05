Эрдоган: Переговоры с Путиным в Сочи были крайне продуктивными Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался крайне доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 4 сентября 2023 года в Сочи. По его словам, за этой встречей следил весь мир, и от всех она получила «высокую оценку».

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», - заявил Эрдоган на встрече с турецким кабмином.

Напомним, что во время встречи двух президентов обсуждалось, к примеру, возобновление зерновой сделки, различные совместные проекты и сотрудничество между Турцией и Россией, наращивание товарооборота и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил, как Путин прокомментировал завершение переговоров с Эрдоганом в Сочи.